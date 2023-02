Agricoltura: Lollobrigida, riparte progetto “Generazione terra” per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative a sostegno del comparto agricolo “oggi è ripartito il progetto ‘Generazione terra’ che era fermo da tempo e che consentirà ai nostri giovani imprenditori la possibilità di vedere finanziate buone idee per l'agricoltura” con fondi “pari fino al 100 per cento per l'acquisto di terre”. A dirlo è stato il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo in Aula alla Camera a un’interrogazione sulle iniziative in ordine alla moratoria dei mutui agrari, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il comparto agricolo. (Rin)