Ucraina: presidente polacco Duda, serve tribunale penale per responsabili crimini nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sostiene la creazione di un tribunale penale speciale per giudicare i responsabili dei crimini commessi in Ucraina. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, in conferenza stampa con l’omologo lettone, Egils Levits, a Riga, dove si trova in visita ufficiale. “In qualità di giuristi, parlando con gli esperti, sappiamo perfettamente che esiste una lacuna nel diritto internazionale che non consente di giudicare i criminali russi di questa guerra presso la Corte penale internazionale”, ha affermato Duda. Da qui la necessità di un tribunale speciale, ha precisato. “Ne parleremo anche con i nostri amici nell’arena internazionale. E’ uno dei temi più importanti che vogliamo realizzare al momento”, ha proseguito Duda. (Sts)