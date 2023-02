Speciale infrastrutture: Lombardia 2023, Moratti, da imprenditori proposte concrete, senza revisione prezziario opere a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confservizi Lombardia e Assimpredil Ance "hanno presentato delle proposte molto concrete, che devono essere tenute in considerazione dalla Regione Lombardia. La prima è la revisione del prezziario perché senza rischiano di rimanere bloccate tutte le opere, secondo una semplificazione e una valorizzazione anche delle imprese del territorio con delle premialità; da ultimo un interessante contratto di sostenibilità che tocca diversi temi, sostenibilità ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporto con i lavoratori". Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti, a margine dell'incontro con Confservizi Lombardia e Assimpredil alla sede dell'Ance a Milano sottolineando che si tratta di una modalità diversa con la quale lavorare nel rispetto dei ruoli, lavorare con grande alleanza". "Siamo molto contenti di avere organizzato l'incontrò odierno come Assimpredil e Confservizi - ha detto Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance- perché il punto centrale per noi su cui ci battiamo da tempo è far capire come pubblico e privato debbano lavorare insieme con un rapporto di fiducia, l'obiettivo è congiunto, quindi realizzare servizi, opere, infrastrutture per la collettività". (Rem)