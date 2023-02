Speciale infrastrutture: Sicurezza, Ciardi (Acn), minacce cibernetiche necessitano di una risposta coordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce e gli attacchi informatici stanno evolvendo, diventando sempre più pervasivi. Pertanto, in termini di cooperazione internazionale, dobbiamo agire sulla base della consapevolezza condivisa che queste minacce informatiche necessitano di una risposta coordinata, perché mettono in pericolo istituzioni, organizzazioni, individui nei Paesi alleati e partner che formano anche una comunità di valori. Lo ha dichiarato la vice direttrice dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Nunzia Ciardi, durante il suo intervento al Cybertech Global a Tel Aviv, in Israele, in corso fino al primo febbraio. Gli attacchi informatici "minacciano alcuni dei pilastri fondamentali di una dimensione democratica che deve basarsi sulla protezione di principi, valori e processi comuni", ha aggiunto. In questo senso, emerge la necessità di protezione delle nostre infrastrutture critiche. "Gli attacchi informatici diventano infatti molto sensibili quando si rivolgono a quelle reti, sistemi informativi e servizi che sono alla base delle funzioni essenziali dello Stato, sia per quanto riguarda la sicurezza nazionale che per i servizi privati fondamentali", ha proseguito Ciardi. (Res)