Speciale infrastrutture: Sindacati, Costantini (Cisl Roma), Capitale riparte ma serve cambio passo su trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova, da protagonista dell’informazione, narra da venti anni la cronaca piccola e grande, mettendo in primo piano i temi e le battaglie dei lavoratori" Carlo Costantini

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- Roma "ha bisogno di ripartire: è necessario e più che urgente un cambio di passo, come unitariamente chiediamo, e abbiamo chiesto, alla vecchia e alla nuova amministrazione". Lo ha detto il segretario della Cisl di Roma, Carlo Costantini, nel suo intervento al settimo congresso della Cgil di Roma e del Lazio. "Ci aspettano sfide decisive - ha spiegato -, a partire dalla Ryder cup, per riprenderci il ruolo di Capitale europea. Fino al Giubileo, che sembra lontano ma è vicino, e siamo forse indietro nella realizzazione e messa a terra dei progetti e dei finanziamenti. Roma avrà a disposizione quasi 4 miliardi di euro, una cifra impressionante, ma non possiamo pensare che i circa 16 milioni di pellegrini previsti in sei mesi non potranno essere accolti degnamente. Non possiamo pensare - ha aggiunto - che Roma riuscirà a ospitarli tutti, ci sarà anche l'hinterland. Cosa faremo se non modernizziamo i trasporti, le infrastrutture, la mobilità? I viaggi della speranza che i lavoratori che adesso vengono a lavorare dalla periferia al centro compiono. Servono trasporti e collegamenti veloci. Mobilità e viabilità su tutto il territorio. Siamo degni - ha concluso - di questo evento, che sarà la cartina tornasole per Expo 2030, che speriamo ci verrà assegnato". (Rer)