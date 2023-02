Speciale infrastrutture: Serbia-Italia, ambasciatore Gori incontra ministro Edilizia, focus su progetti infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato il ministro serbo dell'Edilizia, dei trasporti e delle infrastrutture, Goran Vesic. Secondo il comunicato della rappresentanza diplomatica, al centro del colloquio, anche in vista del Business forum Italia-Serbia di marzo, le possibili collaborazioni tra i due Paesi nei progetti infrastrutturali ad alto contenuto tecnologico. "L'Italia guarda con fortissimo interesse al settore delle infrastrutture in Serbia. Lo riteniamo un ambito ricco di opportunità e non a caso abbiamo deciso di dedicargli uno specifico panel in occasione del prossimo Business forum", ha dichiarato Gori. "L'esperienza e le capacità tecnologiche delle nostre aziende possono dare un contributo importante", ha aggiunto l'ambasciatore italiano, "alla modernizzazione delle infrastrutture serbe". (Seb)