Speciale infrastrutture: Italia-Germania, Urso a colloquio con Wissing e Habeck, insieme nelle sfide industriali e tecnologiche

24 luglio 2021

- Nell'ambito degli incontri avviati per illustrare la posizione italiana sulla nuova politica industriale europea, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a palazzo Piacentini il ministro federale tedesco per le infrastrutture digitali, Volker Wissing, per parlare di digitalizzazione e transizione tecnologica e della necessità di una politica industriale europea che possa aiutare le imprese nella difficile situazione attuale e consolidare le collaborazioni strategiche comuni. Urso ha sottolineato il forte legame che lega i due Paesi e la necessità di una sempre maggiore collaborazione anche in una visione di politica industriale comune europea. Il ministro tedesco Wissing ha convenuto e ha subito ricordato l'importanza per i due Paesi di una collaborazione nella transizione digitale e green per permettere alla UE di restare attore principale sui mercati internazionali. Sul tema di una politica europea in campo digitale i due ministri hanno convenuto sulla necessità che sia comune e coesa, con l'auspicio di maggiori investimenti nel settore dei semiconduttori per poter anche raggiungere una sovranità tecnologica continentale. (Com)