Speciale infrastrutture: Lazio 2023, l'ex parlamentare Moffa, per Rocca sanità e infrastrutture sono priorità

- La sanità e le infrastrutture: sono queste le priorità che dovrà affrontare nei primi cento giorni di governo Francesco Rocca, in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio. A spiegarlo è Silvano Moffa, ex parlamentare e già presidente della provincia, che sta collaborando alle attività della lista Civica per Rocca presidente, interpellato da "Agenzia Nova". Per quanto riguarda la sanità, "il capitolo che occupa il 70 per cento della spesa regionale", primo tra tutti il tema dei tempi delle liste d'attesa, "diventate ormai un problema molto serio e grave – spiega – ma c'è un problema generale degli ospedali. Secondo i dati del ministero della Salute, il Lazio nel 2011 aveva 72 strutture di ricovero pubblico, e nel 2017 sono scese a 56. Nel 2011 c'erano 46 ospedali a gestione diretta, nel 2017 sono scesi a 33. Molti nosocomi sono stati chiusi, come il Forlanini e il San Giacomo, mentre altri, come il San Filippo Neri e il San Camillo, sono stati fortemente ridimensionati, perdendo circa 3700 posti letto. La crisi, quindi mi sembra evidente", osserva il coordinatore della lista civica. Altro tema è quello del riequilibrio tra pubblico e privato: "Si è amplificata la spesa nel settore privato a discapito di quello pubblico. La legge nazionale prevede complementarietà tra i due, ma di fatto c'è stata una sostituzione del pubblico con il privato". (Rer)