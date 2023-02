Lazio 2023: Moscati (Demos), priorità primi cento giorni D'Amato, sanità pubblica e infermiere di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto alla sanità, all'inclusione sociale e all'istruzione. Sono queste le priorità che Demos chiederà di affrontare nei primi cento giorni da presidente del Lazio ad Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla guida della Regione. A spiegarlo è Giacomo Moscati, capolista per Roma e Lazio di Demos, democrazia solidale, interpellato da "Agenzia Nova". Demos "vorrebbe nel caso di vittoria di D'Amato che il candidato presidente si impegnasse nei primi cento giorni di governo con un contributo vero e concreto su temi dei quali tutti i cittadini laziali sentono la necessità", ha spiegato Moscati. Tra questi "l'accesso alle cure pubbliche e non private, e l'assistenza sanitaria. Per noi - ha proseguito -, come partito, la salute e la cura dei malati sono una priorità che non si vende, ma un diritto costituzionale e soprattutto di avanzamento di civiltà". (segue) (Rer)