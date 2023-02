Lazio 2023: Moscati (Demos), priorità primi cento giorni D'Amato, sanità pubblica e infermiere di famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte sanità nel Lazio, però, secondo Moscati sono diverse le sfide da affrontare: "L'adeguamento dei pronto soccorso ospedalieri, che sono sempre più in affanno per carenza di infermieri e medici e - ha aggiunto - l'abbattimento, per quanto sarà possibile, delle liste di attesa per esami e ricoveri". Ma anche "il tema delle disabilità e delle malattie rare che dovrà essere tenuto in seria considerazione", ha sottolineato Moscati. Per i primi cento giorni di governo, oltre alla sanità, altre questioni importanti secondo Moscati sono l'inclusione sociale e il sostegno alle famiglie povere. Così come "il diritto all'abitare e al lavoro" ma anche "sostenere e potenziare l'istruzione a tutti i livelli, dotando le scuole, le università e le fondazioni di spazi consoni all'insegnamento e all'apprendimento", ha spiegato Moscati. E in caso di elezione la prima delibera che Demos porterà in aula al Consiglio Regionale "sarà l'approvazione della legge sull'infermiere di famiglia e di comunità, che peraltro è già pronta", ha concluso Moscati. (Rer)