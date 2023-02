Cospito: Majorino, Donzelli ha dato prova di essere inadeguato, vicenda scandalosa - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda è scandalosa, Donzelli ha dato prova di essere assolutamente inadeguato". Così Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, ha commentato a margine della sua visita oggi alla sede Ance di Milano la polemica che ha scatenato in parlamento ieri Giovanni Donzelli (Fd'I) riguardo all'anarchico in 41bis Alfredo Cospito. (Video: Agenzia Nova) (Rem)