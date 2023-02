Difesa: presidente Egitto discute con ministro Mauritania di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto quest’oggi il generale Hanan Ould Sidi, ministro della Difesa della Mauritania, in visita in Egitto. Lo ha annunciato il nuovo portavoce presidenziale egiziano, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. All'incontro ha partecipato anche il ministro della Difesa egiziano, Mohamed Zaki. I colloqui hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e l'attivazione di una cooperazione congiunta in campo militare e di sicurezza, in particolare nella lotta al terrorismo nella regione del Sahel. Durante l'incontro, il ministro mauritano ha consegnato ad Al Sisi un messaggio scritto del presidente mauritano, Mohamed Ould Al Ghazwani, incentrato sul consolidamento e il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi in vari campi, soprattutto in termini di cooperazione militare e lotta al terrorismo. Al Sisi ha affermato la volontà dell'Egitto di rafforzare la cooperazione militare e di sicurezza con la Mauritania, in particolare nei campi della formazione, della qualificazione e dello scambio di esperienze. (Cae)