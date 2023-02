© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tengo ad esprimere totale solidarietà al giornalista Stefano Fumagalli e alla troupe del Tg2 per l'aggressione subita ieri davanti al carcere di Opera. Ringrazio le Forze dell'ordine per essere intervenute evitando il peggio. Non arretriamo davanti a intimidazioni e minacce". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Rin)