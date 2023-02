Credito: Congedo (Fd’I), presentata proposta di legge per migliorare quadro regolatorio deteriorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi “ho presentato una proposta di legge su una questione già affrontata ma non risolta nella scorsa legislatura, tesa a migliorare il quadro regolatorio del mercato dei crediti deteriorati (Npl), attraverso l'introduzione di regole semplici ed efficienti”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Finanze alla Camera, Saverio Congedo. “Il provvedimento, contiene disposizioni concernenti le operazioni di cessione di crediti deteriorati, per le quali il soggetto cedente sia una banca o un intermediario finanziario iscritto All'apposito albo. In particolare, in presenza di alcune condizioni, secondo la mia proposta viene accordata al debitore ceduto, persone fisiche o imprese di micro, piccola o media dimensione, l'opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all'intermediario finanziario cedente, aumentato di un mark-up del venti per cento. Credo sia utile e necessario mettere mano a questo settore perché il quadro normativo ha bisogno di essere migliore e più chiaro", aggiunge Congedo. (Rin)