Ue: von der Leyen, immediati investimenti per le tecnologie pulite, più tempo per Fondo europeo sovranità

- L'Ue intende accelererare gli investimenti nelle tecnologie pulite. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa di Bruxelles in cui ha presentato la comunicazione per il piano industriale per il Green deal. Uno dei punti fondamentali del piano, infatti, è proprio quello di accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa. "Adatteremo il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in funzione dell'industria a zero emissioni, ma dovranno essere mirati e temporanei, ha detto von der Leyen. "Dobbiamo stare attenti ad evitare qualsiasi tipo di frammentazione del mercato unico. La parità di condizioni nel mercato unico è importante quanto la parità di condizioni che vogliamo a livello globale", ha aggiunto. L'altra faccia della medaglia degli aiuti di Stato, come ha spiegato von der Leyen, devono essere i finanziamenti europei. "Non possiamo aspettare troppo a lungo. Abbiamo bisogno di una soluzione ponte per poter poi utilizzare altri strumenti di finanziamento. Al momento dobbiamo lavorare con quello che abbiamo a disposizione e concentrarlo sull'industria delle tecnologie pulite. Ciò significa che vogliamo sfruttare le possibilità offerte da Repower Eu, da Invest Eu e dal Fondo europeo per l'innovazione", ha aggiunto. (segue) (Beb)