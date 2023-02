Ue: von der Leyen, immediati investimenti per le tecnologie pulite, più tempo per Fondo europeo sovranità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Europa, ha spiegato la presidente dell'esecutivo Ue, si è liberata più velocemente di quanto previsto dalla dipendenza dai combustibili fossili russi. "Abbiamo quindi la possibilità di riorientare il finanziamento iniziale del Repower Eu, pari a circa 250 miliardi di euro, verso le nostre industrie a zero emissioni. A tal fine, consentiremo e incoraggeremo gli Stati membri a utilizzare il denaro proveniente dal Repower Eu, ad esempio con agevolazioni fiscali per l'industria a zero emissioni. Il secondo elemento dei dei fondi disponibili è il programma Invest Eu, ha proseguito von der Leyen. "Valuteremo se i nostri finanziamenti possono essere aumentati", ha detto piegando che il programma Invest Eu, "facilita l'accesso ai finanziamenti nei momenti cruciali dello sviluppo di nuovi prodotti per progetti innovativi, per aziende pionieristiche, per industrie all'avanguardia". Il terzo elemento, ha concluso la presidente della Commissione Ue, è il Fondo per l'innovazione, "che si occuperà di sovvenzioni alla produzione per le tecnologie chiave". I tre elementi rappresentano una soluzione ponte per fornire supporto mirato all'industria Green europea. Nel medio termine, ha concluso von der Leyen, è necessario istituire il Fondo europeo per la sovranità, finalizzato a incrementare le risorse disponibili a monte per l'innovazione e per i progetti industriali strategici. Questo è l'elemento principale a cui stiamo guardando, ma richiede più tempo per essere sviluppato". (Beb)