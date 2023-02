Lazio 2023: Calenda, fa bene D'Amato a strizzare occhio a voti M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Credo che nel Lazio abbiamo un candidato", Alessio D'Amato, "che ha gestito bene vaccinazioni e Covid. Alla fine il bilancio delle Regioni per il 77 per cento è sanità". Fa bene D’Amato a continuare a strizzare l’occhio al M5s in ottica del voto, "prende un po’ de voti dei 5 stell, è buono come il pane". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, in un’intervista al programma "Gli Inascoltabili" in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level. (Rer)