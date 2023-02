Veneto: Formaggio (Fd'l) su autonomia, finalmente al punto cruciale grazie a governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo arrivati finalmente a un punto cruciale per quanto riguarda l'autonomia. Come Regione del Veneto abbiamo deliberato l'atto d'iniziativa trasmesso al Consiglio dei ministri che domani inizierà la discussione, per impulso della premier Giorgia Meloni". Queste le parole di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia che ha proseguito: "Dopo aver valutato attentamente la questione dei Lep, il Cdm varerà un disegno di legge che poi sarà discusso dalle Camere per consentire a tutte le forze politiche espressione dei cittadini di discuterla. Giorgia Meloni si è sempre mostrata favorevole all'autonomia e al ddl, con le giuste riserve, ovviamente, senza creare disuguaglianze tra gli italiani, come ha sempre affermato Luca Zaia" ha concluso Formaggio. (Rev)