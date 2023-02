Spagna: Santa Barbara lavora a riqualificazione di cinque carri armati Leopard per invio in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Santa Barbara sta già lavorando alla riparazione e alla riabilitazione di cinque carri armati Leopard 2A4 che la Spagna invierà all'Ucraina in coordinamento con gli altri Paesi alleati come annunciato dalla ministra della Difesa, Margarita Robles. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", Santa Barbara ha già trasferito alcuni di questi carri armati da Saragozza presso le sue strutture di Alcalá de Guadaira, in provincia di Siviglia. Dopo anni di utilizzo, metà di questi carri armati da combattimento, più di cinquanta, sono stati stoccati in un magazzino a Saragozza a partire dal 2012. (Spm)