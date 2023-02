Italia-Marocco: ambasciatore Barucco incontra premier Akhannouch a fiera ittica “Salon Halieutis”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Marocco, Armando Barucco, ha incontrato il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch e il ministro dell'Agricoltura, della Pesca marittima, dello Sviluppo rurale e delle Acque e foreste, Mohamed Sadiki, durante la fiera ittica “Salon Halieutis” in corso ad Agadir. Lo ha riferito la rappresentanza diplomatica su Twitter. Barucco ha incontrato anche il presidente della regione Souss-Massa Karim Achengli e il direttore del centro regionale per gli investimenti Kenza Gassib. “L'Italia e la regione di Agadir sono unite da forti relazioni”, ha spiegato l’ambasciata, secondo la quale “le aziende italiane hanno partecipato alla fiera portando know-how e competenze tecnologiche uniche”. “Il Marocco è un Paese chiave nel settore della pesca, essendo tra i principali produttori del continente africano (…). Tante le aziende italiane attive in particolare nel settore della pesca, un positivo esempio di partenariato tra i due Paesi con migliaia di posti di lavoro locali creati e un contributo positivo alla vita economica e sociale della regione”, ha concluso l’ambasciata. (Mar)