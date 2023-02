Speciale energia: Torino, giunta approva il Paesc per ridurre del 68 per cento le emissioni di Co2 entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. L'obiettivo dell'iniziativa è la riduzione del 68 per cento delle emissioni di Co2 sul territorio comunale entro il 2030. Ora il testo passerà in Consiglio comunale per la definitiva approvazione. "Il documento racchiude tutte le azioni già finanziate che ci portano al risultato del 68 per cento al 2030, ma il nostro obiettivo è nettamente più ambizioso – ha spiegato l’assessora alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta -. Torino è stata, infatti, inserita nella Mission 'NetZero Cities' per il raggiungimento della neutralità climatica. Per riuscirci siamo già al lavoro per definire il Climate City Contract, strumento fondamentale di co-progettazione, realizzazione degli ulteriori interventi necessari, che coinvolgeranno cittadini e aziende, territorio e tutti i portatori di interesse per mobilitare finanziamenti pubblici e attrarre capitali privati”, ha concluso. (Rpi)