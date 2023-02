Speciale energia: A2a confermata per il terzo anno consecutivo nel bloomberg gender-equality index

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo anno consecutivo A2a è tra le 484 imprese globali comprese nel Gender equality index (Gee) di Bloomberg. Il Gruppo ha ottenuto un punteggio di 81.69 su un massimo di 100 con un incremento di 15.15 punti percentuali rispetto all’anno precedente nei cinque pilastri oggetto di analisi: Leadership & Talent Pipeline, Equal Pay & Gender Pay Parity, Inclusive Culture, Anti-Sexual Harassment Policies, External Brand. La società, guidata dall’Amministratore delegato Renato Mazzoncini, ha anche visto confermato il punteggio massimo (100/100) nella valutazione sulla trasparenza della disclosure. Questo importante risultato è frutto del lavoro costante da parte di A2a per colmare il divario di genere in azienda e attivare molteplici progetti per rendere l’ambiente lavorativo sempre più inclusivo promuovendo una cultura basata sul rispetto di tutte le peculiarità e unicità delle persone del Gruppo. (Com)