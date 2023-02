Speciale energia: Giappone-Qatar, ministri Esteri co-presiedono dialogo strategico, focus su energia e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, ha co-presieduto con l’omologo del Giappone, Hayashi Yoshimasa, la seconda sessione del dialogo congiunto tra i due Paesi, svoltosi a Tokyo. Lo riferisce il ministero degli Esteri qatariota, specificando che durante l’incontro le parti hanno discusso delle modalità per espandere gli investimenti congiunti nel settore energetico, rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e le relazioni culturali, scambiare esperienze nell’ambito tecnologico e della sicurezza informatica, promuovere investimenti nel settore privato e incoraggiare lo scambio di visite di investitori di entrambi i Paesi. Inoltre, Tokyo e Doha si sono dette concordi a scambiare note sull'esenzione dei cittadini del Qatar dai visti d'ingresso, introducendo un sistema di pre-registrazione per i viaggiatori qatarioti che si recano in Giappone. Nel corso dell’incontro, i due Paesi hanno poi espresso preoccupazione per le conseguenze delle recenti violazioni israeliane nei territori palestinesi, e hanno entrambi ribadito il proprio sostegno alle risoluzioni di legittimità internazionale sulla questione palestinese, mentre hanno evidenziato la necessità di porre fine alla crisi russo-ucraina attraverso il dialogo e mezzi diplomatici e l'importanza di continuare il sostegno umanitario all'Afghanistan. (Res)