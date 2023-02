Femminicidio: Siracusano, via libera a Commissione bicamerale è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera definitivo da parte del Senato al disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere - che sarà composta da 18 deputati e 18 senatori - "è una bella notizia. Il Parlamento ha saputo cogliere le giuste istanze che arrivano dal Paese - rafforzando un organo che esisteva dal 2017, ma che sinora era solo monocamerale -, e adesso avremo uno strumento più forte e autorevole per indagare su quanto accaduto negli ultimi anni e per continuare, con determinazione, a combattere contro la violenza sulle donne". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "La Commissione parlamentare bicamerale su questi delicatissimi temi è un'ottima iniziativa che potrà dare nei prossimi anni un importante contributo", conclude.(Rin)