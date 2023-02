Ue: Commissione avvia consultazioni per modifica Quadro temporaneo aiuti di Stato con i Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato agli Stati membri una bozza di proposta per trasformare il Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in un Quadro temporaneo di crisi e transizione, per facilitare e accelerare la transizione verde dell'Europa. La proposta fa parte del Piano industriale Green deal, presentato oggi dalla Commissione europea, e vuole stimolare gli investimenti per una più rapida introduzione delle energie rinnovabili, nonché sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la produzione di attrezzature necessarie per la transizione a zero, preservando al contempo l'integrità e la parità di condizioni nel mercato unico. La consultazione della Commissione si concentra su modifiche volte a facilitare ulteriormente l'introduzione delle energie rinnovabili e la decarbonizzazione dell'industria, includendo la possibilità di sostenere la diffusione di tutte le fonti energetiche rinnovabili; concedere aiuti per le tecnologie meno mature, come l'idrogeno rinnovabile e senza una gara d'appalto, a condizione che esistano alcune garanzie per garantire la proporzionalità del sostegno pubblico; e incentivare gli investimenti che portano a una significativa riduzione delle emissioni, includendo massimali di aiuto più elevati e calcoli semplificati degli aiuti. Inoltre, la Commissione propone di sostenere gli investimenti nella produzione di attrezzature strategiche necessarie per la transizione a zero, al fine di accelerare la transizione e superare l'attuale crisi energetica. (segue) (Beb)