Ue: Commissione avvia consultazioni per modifica Quadro temporaneo aiuti di Stato con i Paesi membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, l'esecutivo Ue propone di affrontare il gap di investimenti produttivi nei settori strategici per la transizione verde e autorizzare il sostegno degli Stati membri alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e cattura e stoccaggio del carbonio, nonché alle relative materie prime critiche necessarie per la produzione di tali apparecchiature. Le nuove disposizioni proposte dalla Commissione europea resterebbero in vigore fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di commentare la bozza di proposta presentata, che l'esecutivo europeo intende adottare nelle prossime settimane, tenendo conto delle risposte che riceverà dagli Stati membri. "La competitività in Europa non può essere costruita sugli aiuti di Stato. Ma il sostegno può essere necessario per raggiungere il nostro obiettivo di liberarci dei combustibili fossili il più rapidamente possibile. La decarbonizzazione dell'industria europea potrebbe richiedere, temporaneamente, un ulteriore impulso e incentivi per stimolare e mantenere gli investimenti nei settori strategici della tecnologia pulita in Europa", ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. "Ora chiederemo il parere degli Stati membri prima di decidere come procedere. E con la necessità di preservare la coesione e la concorrenza per salvaguardare condizioni di parità nel mercato unico", ha aggiunto. (Beb)