Tunisia: tasso interesse mercato monetario salito al 7,96 per cento a gennaio

- Il tasso di interesse nel mercato monetario in Tunisia ha mantenuto il suo andamento al rialzo, raggiungendo il 7,96 per cento nel gennaio 2023, rispetto al 7,26 per cento nel dicembre 2022. È quanto emerge da dati diffusi oggi dalla Banca centrale tunisina. Il tasso di interesse nel mercato monetario aveva raggiunto rispettivamente il 6,19 per cento e il 6,15 per cento nei mesi di gennaio 2022 e gennaio 2021. Tale aumento è dovuto all'innalzamento del tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, fino a un livello dell'8 per cento, sulla base di una decisione presa dal consiglio di amministrazione della Banca Centrale il 30 dicembre 2022 volta a ridurre la tendenza al rialzo dell'inflazione e riportarla a livelli sostenibili. (segue) (Tut)