Diritti: Zangrillo, Giornata vittime civili guerre sia spinta a conoscenza e cambiamento

- La Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo “non è soltanto un’occasione per commemorare le vittime ma deve essere una spinta alla conoscenza, alla consapevolezza, al cambiamento”. Lo scrive il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel messaggio in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo. “Ogni guerra è una guerra civile e ogni caduto è un nostro simile, un compagno di scuola, un figlio, un nipote, una donna o un uomo a cui tutti noi dobbiamo render conto. Le parole di Cesare Pavese – ‘Ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione’ – ci ricordano che non esiste conflitto senza guerra civile. Le vittime sono sempre coloro che senza poter scegliere portano il peso della sconfitta, della crudeltà, della barbarie dell’essere umano. Le vittime civili sono il lascito sul campo che non conosce età, solo devastazione”, sottolinea Zangrillo, che aggiunge: “Ancora oggi sono oltre 59 i conflitti e la guerra in Ucraina è solo l’ultima di un lungo elenco: nel 2021 la violenza contro i civili ha provocato oltre 5.000 vittime. Da qui dobbiamo partire, dalla necessità di diffondere una cultura della pace, della coabitazione, della cooperazione e della solidarietà. Dobbiamo indagare le cause che scatenano i conflitti e intervenire per cambiare le logiche culturali, i cambiamenti climatici, economici e sociali. Dobbiamo promuovere società pacifiche e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli. È sempre più forte la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e i meccanismi di protezione degli Stati perché in un mondo di guerra, di violenza e di uso delle armi continueremo a pagare in vite umane, in vittime civili il prezzo del conflitto". (segue) (Rin)