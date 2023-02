Romania: leader socialdemocratici, coalizione di governo può proseguire anche dopo il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale coalizione di governo formata dal Partito socialdemocratico (Psd), dal Partito nazionale liberale (Pnl) e dall'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) può continuare la sua attività anche dopo le elezioni del 2024. Lo ha detto il leader del Psd, Marcel Ciolacu in una dichiarazione. "Io non rifiuto mai la stabilità per la Romania, anche se questa è divisa tra i due grandi partiti. Abbiamo visto tutti quanto la Romania ha avuto da guadagnare da questa stabilità politica. È ovvio per tutti che ci siano ancora molte cose da fare, ne sono fermamente convinto. Continuo a credere che questa coalizione possa continuare anche dopo il 2024", ha detto Ciolacu al Palazzo del Parlamento. Il leader dei socialdemocratici ha affermato che la rotazione dal governo avverrà quando sarà il momento giusto, e questo sarà deciso dalla coalizione. "Partiamo da un protocollo che rispettiamo. Vediamo come sistemare le cose in modo da non rompere qualcosa che funziona o invertire le priorità, perché nel protocollo si dice che la rotazione deve avvenire il 25 maggio 2023. Potremmo finalmente vedere nella politica nazionale alcune persone per le quali la priorità è la Romania e la responsabilità che hanno nelle posizioni che ricoprono. La rotazione avverrà quando la coalizione lo stabilirà, quando sarà il momento più opportuno per la Romania, per il governo e per il Parlamento", ha spiegato Ciolacu. Il leader del Psd ha anche detto che ci sarà un rimpasto di governo durante la rotazione dei primi ministri. (Rob)