Brescia: Cade da una scala mentre lavora a Cellatica, 69enne in codice rosso

- Alle 13:26 di oggi, il personale Areu è intervenuto all’azienda Kerminova di Cellatica, nel bresciano, per soccorrere un uomo che, durante il lavoro, è caduta da una scala per 2,5 metri d’altezza circa. Il 69enne, che ha riportato un trauma cranico a seguito dell’incidente, è stato portato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza, carabinieri e personale dell’Ats.(Com)