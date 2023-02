© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'occupazione in Italia nel 2022, ma al 90 per cento i nuovi occupati sono uomini. Bisogna intervenire a sostegno del lavoro delle donne e Meloni che fa? Cancella le norme di Draghi a favore della parità nel Codice degli appalti. Non basta essere donna per stare dalla parte delle donne". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Lia Quartapelle.(Rin)