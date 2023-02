Sardegna: attentato al sindaco di Bono, la solidarietà del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Una spirale di violenza contro gli amministratori sardi che prosegue senza fine. Un atto criminale che intende scalfire le istituzioni democratiche ma che non raggiungerà il suo obiettivo di destabilizzazione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dopo aver avuto notizia dell’attentato incendiario messo a segno, questa notte, contro l’auto del sindaco di Bono Michele Solinas. “Esprimo, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, la massima solidarietà al primo cittadino e alla civile comunità di Bono. L’atto criminale di questa notte è indegno. Sono certo che gli autori di questo vile attentato saranno presto assicurati alla giustizia. Ringrazio le Forze dell’ordine che stanno portando avanti le indagini di questo ennesimo attentato e sono sicuro che il sindaco Solinas, la giunta e il consiglio comunale di Bono, senza farsi intimidire, proseguiranno la loro attività per il bene della comunità.Solidarietà al sindaco di Bono anche dal gruppo consiliare del Partito Sardo d'Azione: “L' ennesimo vile gesto contro un servitore dello stato mette in imbarazzo tutte le brave persone che “vivono” le nostre comunità sarde – si legge in una nota - A Michele Solinas, sindaco di Bono, giunga dal gruppo Consiliare del Partito Sardo D'Azione piena e incondizionata contro ogni sopruso perpetrato ai danni dell'esercizio democratico”. (Rsc)