Municipio Roma XV: Mocci (Lega), ok in consiglio a documento riapertura ufficio anagrafico Cesano

- Il Consiglio del Municipio Roma XV "ha approvato ieri il documento del centrodestra con cui si chiede la riapertura dell’ufficio Anagrafico di Cesano". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega al Municipio Roma XV, Giuseppe Mocci. "Siamo soddisfatti che nella seduta di Consiglio del Municipio XV di ieri sia stato approvato il documento del centrodestra con cui si chiede la riapertura dell’ufficio anagrafico di Cesano. Una struttura comunale importante per il territorio più periferico del Municipio XV, chiusa da più di due anni per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, e mai riaperto - spiega Mocci nella nota -. La prolungata chiusura degli uffici nonostante il completamento dei lavori e la mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione - prosegue - ha destato non poca preoccupazione tra i residenti che temono che l'ufficio non riapra i battenti". (segue) (Com)