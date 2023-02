Municipio Roma XV: Mocci (Lega), ok in consiglio a documento riapertura ufficio anagrafico Cesano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre al problema di Cesano - aggiunge Mocci - è stata discussa la chiusura dell’ufficio di Ponte Milvio. Non abbiamo condiviso la scelta della maggioranza di eliminare dal nostro documento la riapertura dell’ufficio di via Riano. Una decisione sbagliata che priverà i cittadini di quel quadrante della città di un servizio essenziale. Ora - conclude - si eviti di perdere ulteriore tempo e si provveda, quanto prima, alla riapertura degli uffici anagrafici di Cesano". (Com)