Egitto: ministero Petrolio, Eni produce il 60 per cento del gas del Paese

- Eni ha prodotto circa il 60 per cento del gas complessivamente generato in Egitto nel corso del 2022. Lo rende il ministero del Petrolio egiziano in una nota. Eni opera in Egitto dal 1954 attraverso la sua società Ieoc ed è attualmente il primo produttore di idrocarburi con una quota di circa 350.000 barili al giorno, riferisce il dicastero. L'impianto di liquefazione del gas naturale di Damietta è riuscito a produrre ed esportare 500 spedizioni di gas naturale liquefatto da quando è entrato in funzione nel 2005, aggiunge la nota del ministero. La fabbrica ha smesso di funzionare per un periodo di otto anni, prima del riavvio nel febbraio 2021. Da allora, l'impianto di liquefazione di Damietta ha esportato 7,2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, di cui circa 4 milioni di tonnellate esportate nel 2022, precisa la nota. Circa il 60 per cento delle spedizioni totali da Damietta sono state esportate in Europa, conclude il ministero del Petrolio egiziano. L’impianto di liquefazione, di proprietà della società Segas (50 per cento Eni, 40 per cento Egas e 10 per cento Egpc), ha una capacità di 7,56 miliardi di metri cubi all’anno. (Cae)