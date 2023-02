Italia-Svizzera: Mancini (Fd'I), bene accordo frontalieri, ora serve intesa su lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da lombarda non posso che essere soddisfatta della ratifica del trattato con la Svizzera sui lavoratori transfrontalieri. È il frutto di un decennale di relazioni tra le parti interessate e persegue l'obiettivo dell'equità fiscale eliminando le criticità sorte nel corso degli anni. Del resto, è iniquo che persone che lavorano in Paesi diversi siano sottoposte a trattamenti fiscali difformi". Lo ha dichiarato nell'Aula di palazzo Madama la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Mancini, membro della commissione Affari sociali e Lavoro. "Auspichiamo ora - prosegue - il raggiungimento di un'intesa con la Svizzera anche sulle nuove modalità di lavoro agile, sviluppate durante l'emergenza Covid e apprezzate da lavoratori e imprese. L'obiettivo - conclude la Mancini - è che venga consentito ai lavoratori frontalieri di poter effettuare la loro prestazione, in regime di telelavoro o smart-working, fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo. Ciò avrebbe un beneficio diretto sulla qualità della vita dei lavoratori e un impatto positivo in tema di traffico veicolare e di inquinamento ambientale nelle zone di frontiera". (Rin)