Migranti: Tunisia, unità della Guardia costiera recuperano 252 persone in una notte

- Le unità della Guardia costiera di Melloulech, città situata sulla costa orientale della Tunisia, nel governatorato di Mahdia, e di Sfax, hanno recuperato 252 migranti in totale nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, mentre questi tentavano di lasciare il Paese nordafricano in modo irregolare. Lo ha riferito l’amministrazione della Guardia nazionale in un comunicato diffuso dall’emittente radiofonica “Jawhara Fm”, specificando che sono state sette le operazioni sventate in una sola notte. In una prima operazione, le unità di Melloulech hanno intercettato 53 persone, mentre nelle successive sei le unità di Sfax e Mahdia ne hanno recuperate altre 199. Si tratta di migranti provenienti perlopiù dall’Africa sub-sahariana e diretti verso le coste italiane. Secondo quanto reso noto dal portavoce ufficiale dell’organizzazione del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), Ramadan Ben Omar, il 2022 è stato l'anno più letale in termini di migranti di diverse nazionalità morti al largo delle coste della Tunisia dal 2012, con 580 dispersi da gennaio al 26 dicembre. In tale quadro, i dati del Viminale aggiornati al 31 gennaio, pongono la Tunisia al quinto posto tra le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia, con 341 migranti giunti dal primo al 31 gennaio. Nel 2022, invece, sono stati 18.148 i migranti giunti in Italia che hanno dichiarato di provenire dalla Tunisia. (Tut)