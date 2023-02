Cospito: Salvini, dimissioni Delmastro e Donzelli non in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla polemica Donzelli e Delmastro "meno polemiche ci sono e meglio è". Lo ha affermato oggi il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo all'ex parco dei gasometri di Milano, dove sorgerà una nuova sede del Politecnico di Milano, il campus Bovisa Goccia. Il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli avrebbe infatti rivelato informazioni secretate in merito al caso Cospito. Nella giornata di ieri il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni di Donzelli e di Andrea Delmastro. Il ministro Salvini ha risposto augurandosi che la vicenda "finisca con una stretta di mano". "È un momento in cui fra politica e magistratura, fra maggioranza e opposizione, meno polemiche ci sono e meglio è. Tutti contribuiscano a non accendere il clima e a stemperare i toni", ha aggiunto. Rispondendo poi alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se i due esponenti di Fratelli d'Italia rimarranno al loro posto, il leader della Lega ha detto che non spetta a lui decidere. "Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per una polemica parlamentare di un pomeriggio", ha concluso. (Rem)