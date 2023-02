Congo-Kinshasa: fonti stampa, circa 2 milioni di fedeli alla messa di Ndolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla messa celebrata questa mattina da papa Francesco all'aeroporto di Ndolo, situato nei pressi della capitale Kinshasa in Repubblica democratica del Congo (Rdc), hanno partecipato circa 2 milioni di fedeli, un numero superiore alla stima fatta dalle autorità. Lo riferisce l'Agenzia stampa congolese di Stato "Acp Congo", aggiungendo che erano presenti inoltre mille sacerdoti e 9mila volontari. Per la cerimonia appena conclusa sono stati mobilitati 2.500 medici e membri del personale sanitario, 22 unità mediche mobili, 7.500 agenti di polizia di cui 500 operativi sul posto. Circa 400 media locali e 200 media internazionali sono stati accreditati per coprire l'evento, di cui 80 sono al seguito del pontefice. Papa Francesco rimarrà nel Paese fino a venerdì 3 febbraio, prima di volare in Sud Sudan.(Res)