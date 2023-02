Governo: Zullo (Fd'I), 100 giorni per rilancio del lavoro e della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi cento giorni del governo Meloni "sono stati all'insegna del rilancio del lavoro e della sanità. A cominciare dal taglio del cuneo fiscale, per il quale, nel 2023, è previsto l'esonero contributivo del 3 per cento per redditi da lavoro dipendente fino a 25.000 euro e del 2 per cento per redditi fino a 35.000 euro. La riduzione prevista è a beneficio dei lavoratori. E poi la revisione del reddito di cittadinanza, il varo del piano oncologico e più risorse per il fondo sanitario nazionale. Stiamo navigando per portare l'Italia verso porti sicuri e siamo intenzionati a tenere la barra a dritta". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro e Sanità di Palazzo Madama.(Rin)