Italia-Francia: Lega, in vigore Trattato del Quirinale, cooperazione nel rispetto reciproci interessi

- "Entra in vigore il Trattato del Quirinale: evidente vi debba essere una cooperazione su basi realmente paritarie nel rispetto dei reciproci interessi nazionali dalla Libia al Sahel, dai Balcani al contenimento delle autocrazie, dal Mediterraneo all'Indopacifico". Lo dichiarano i deputati della Lega Paolo Formentini e Simone Billi, vicepresidente e capogruppo in commissione Esteri. "Italia e Francia possono essere protagoniste in Europa con la Germania e nella difesa dei valori dell'Occidente, delle democrazie, con gli Stati Uniti e la Nato. Sì a uno strumento per una lotta comune e condivisa all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani", concludono.(Rin)