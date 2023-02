Cospito: Majorino, Donzelli ha dato prova di essere inadeguato, vicenda scandalosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda è scandalosa, Donzelli ha dato prova di essere assolutamente inadeguato". Così Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, ha commentato a margine della sua visita oggi alla sede Ance di Milano la polemica che ha scatenato in parlamento ieri Giovanni Donzelli (Fd'I) riguardo all'anarchico in 41bis Alfredo Cospito. Polemica, ha evidenziato Majorino, che "non riguarda il partito democratico, ma riguarda Fratelli d'Italia". "È vergognoso che insegni al Pd cosa voglia dire lotta alle mafie. Non prendiamo lezioni da nessuno su questo terreno, andiamo avanti con grande determinazione", ha concluso. (Rem)