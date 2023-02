Roma: Converti (Pd), al via percorso audizioni su superamento villaggi Rom e Sinti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco conclusa l'audizione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei ministri durante la Commissione capitolina per le politiche sociali, la prima di una serie di consultazioni che oggi ha affrontato i principali contenuti delle nuove strategie europea e nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030. Lo comunica, in una nota, il gruppo capitolino del Partito democratico. "Obiettivo di questo percorso di audizioni è accompagnare la stesura del nuovo Piano capitolino che ha l'obiettivo del superamento dei villaggi attrezzati e dell'inclusione delle popolazioni Rom e Sinti nel territorio di Roma Capitale, così come previsto dall'Ordine del Giorno approvato lo scorso dicembre in Aula Giulio Cesare", afferma la consigliera capitolina del Partito democratico, Nella Converti, presidente della commissione Politiche sociali e della salute. Nell'atto, approvato dalla maggioranza - prosegue la nota - l'Assemblea capitolina ha impegnato il sindaco e la Giunta a monitorare l'elaborazione del nuovo Piano anche attraverso le consultazioni del Terzo Settore e i contributi delle consigliere e dei consiglieri che emergeranno durante le riunioni della Commissione che chiamerà a raccolta tutti gli interlocutori necessari per una trattazione congiunta del tema. (segue) (Com)