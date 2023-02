Roma: Converti (Pd), al via percorso audizioni su superamento villaggi Rom e Sinti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seduta di oggi - sottolinea Converti - abbiamo voluto coinvolgere l'Unar che rappresenta il Punto di Contatto Nazionale per l'attuazione delle strategie di inclusione delineate a livello europeo e nazionale dalle quali non si può assolutamente prescindere per progettare nuovi interventi nella nostra città. L'Antiziganismo è il tema da cui partire. Alla luce di quanto oggi ci è stato esposto, non possiamo non soffermarci sul fenomeno discriminatorio dei Rom e Sinti che purtroppo investe tutti gli ambiti della vita quotidiana, dal diritto all'abitare, all'accesso al mondo del lavoro, alla salute, al diritto allo studio. Pertanto obiettivo trasversale di questa amministrazione deve essere la lotta a questa insopportabile forma di razzismo, promossa in tutti gli ambiti, anche istituzionali, per superare il primato negativo che il nostro Paese ancora ha e che rappresenta un ostacolo decisivo alla reale attuazione di qualsiasi programma di inclusione. Sappiamo bene - commenta la consigliera - che Roma ha bisogno di operare uno stravolgimento nell'approccio alla materia perché le strategie messe in campo negli ultimi anni sono state poco incisive se non fallimentari. Qualsiasi intervento che metteremo in campo per promuovere l'uguaglianza e combattere efficacemente l'esclusione sociale ed economica di rom e Sinti non può non partire da politiche sul fronte dell'abitare e del lavoro". (segue) (Com)