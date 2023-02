Roma: Converti (Pd), al via percorso audizioni su superamento villaggi Rom e Sinti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altra priorità - aggiunge la consigliera del Pd - è combattere il tasso di povertà estremamente elevato e la deprivazione materiale e sociale di una minoranza della popolazione Rom che vive all'interno degli insediamenti, attraverso un approccio integrato che si concentri su tutti i settori di intervento pertinenti e che porti ad una transizione abitativa". Altro tema cruciale, la regolarizzazione documentale: "oggi la mancanza di documenti non permette a molte persone rom e sinte l'accesso ai servizi di base. L'iscrizione anagrafica è infatti determinante per ottenere i documenti d'identità, per la presa in carico dei servizi sociali, per chiedere sussidi economici ed iscriversi al servizio sanitario nazionale, all'ufficio di collocamento e tanto altro, per cui sarà necessario istituire dei tavoli tra Questura, Prefettura e Anagrafe Capitolina. I lavori della Commissioni seguiranno un approccio interistituzionale, perché solo così sarà possibile innescare un vero cambiamento culturale e combattere lo stigma e la segregazione a tutti i livelli" conclude Converti. (Com)