Ucraina: direttrice ad interim dell'agenzia delle entrate di Kiev accusata di abuso d'ufficio

- La direttrice ad interim dell'agenzia delle entrate ucraina, Oksana Datij, è stata accusata di abuso di ufficio. Lo ha reso noto l'Ufficio di investigazione statale dell'Ucraina. In particolare, insieme ad altri membri della stessa istituzione pubblica, Datij avrebbe preso delle decisioni arbitrarie sulla soddisfazione dei criteri di rischio dei contribuenti. Inoltre, la funzionaria è accusata di aver condotto attività commerciali senza licenza e di aver fornito informazioni inesatte sul proprio reddito. Secondo gli esperti, il giro d'affari in "nero" supererebbe 15 miliardi di grivnie (375 milioni di euro). Inoltre, l'Ufficio di investigazione statale ha sottolineato che, secondo le indagini, il tenore di vita di Datij non corrisponderebbe al suo reddito dichiarato. (Kiu)