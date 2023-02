Cospito: Majorino su aggressione a Opera, violenza va rifiutata e contrastata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che la violenza non vada mai giustificata né tollerata in nessun modo quindi si deve essere nettissimi rispetto a tutti gli episodi di violenza: vanno assolutamente rifiutati e contrastati". Così ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, commentando a margine della sua visita oggi alla sede Ance di Milano l'aggressione a una troupe televisiva del Tg2 avvenuta ieri sera davanti al carcere di Opera, dove ora è detenuto l'anarchico in 41bis Alfredo Cospito. "La vicenda umanitaria che riguarda un singolo detenuto - ha poi aggiunto il candidato Dem - deve essere tratta come tale, senza accanimento e in ragione delle valutazioni dei medici". (Rem)