Tunisia: insediamento nuova Assemblea rappresentanti del popolo a marzo

- La prima sessione della nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia, si potrebbe tenere all’inizio di marzo. Lo ha dichiarato il vicepresidente della commissione elettorale indipendente, Maher Jedidi, all'emittente radiofonica "Jawhara fm”, spiegando che il presidente tunisino Kais Saied dovrà convocare la sessione parlamentare entro un termine non superiore a 15 giorni dopo l’annuncio dei risultati definitivi delle elezioni legislative. “I risultati finali dovrebbero essere annunciati entro la fine del mese in corso”, ha affermato Jedidi. Ieri, il capo della commissione elettorale Farouk Bouasker ha annunciato che sono 154 i candidati i vincitori alle elezioni legislative tenute in due turni in Tunisia, di cui 25 donne. Il tasso di affluenza alle urne ufficiale alle elezioni legislative di domenica 29 gennaio è stato dell'11,40 per cento, mentre il primo turno del 17 dicembre ha visto un’affluenza pari all’11,2 per cento.(Tut)