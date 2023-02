Expo 2030: Tajani riceve Gualtieri, Farnesina sostiene candidatura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per fare il punto sulla candidatura di Roma a Expo 2030. Come riferisce una nota della Farnesina, il vicepremier ha ribadito il sostegno della Farnesina e della sua rete diplomatico-consolare a sostenere la candidatura della città, anche con eventi promozionali mirati sia all’estero sia in Italia. Tra i prossimi eventi di rilievo, Tajani e Gualtieri hanno ricordato la Ryder Cup del prossimo settembre, che offrirà un’ulteriore occasione di proiezione internazionale della città, con un importante impatto sul tessuto economico e produttivo del Paese. Il vicepremier Tajani e il Sindaco Gualtieri hanno quindi concordato di rafforzare ulteriormente la già eccellente collaborazione tra la Farnesina e il comune di Roma e di lavorare in sinergia con tutte le articolazioni del Sistema Paese affinché la città di Roma possa ospitare l’esposizione universale, che rappresenta una grande opportunità economica, politica e culturale non solo per l’Italia ma anche per l’Europa.(Com)