Lombardia 2023: Majorino a Moratti, io per la decrescita? Mia squadra e sostenitori dicono altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho gente nella squadra come Del Bono e il sostegno di sindaci come Gori e Sala, altro che decrescita. È chiaro che questa è solo la piccola accusa di chi sa di non essere più in partita". Così Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, ha replicato a margine della sua visita oggi alla sede Ance di Milano alle parole pronunciate questa mattina ad Agorà su Rai3 dall'avversaria Letizia Moratti, che lo ha definito non credibile in ottica di crescita della regione in quanto alleato dei 5 stelle e quindi "per la decrescita felice". "Mi interessa confrontarmi con tutte le categorie per fare strategie riguardanti lo sviluppo - ha aggiunto Majorino -, la sostenibilità e il lavoro e i temi della formazione. La Lombardia può essere un grande cantiere positivo che guarda con fiducia il futuro. Per questo però deve fare scelte più coraggiose rispetto a quanto realizzato finora", ha concluso. (Rem)